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15:03, 4 декабря 2024Культура

Изменивший жене с Лерчек и Бьянкой популярный рэпер угрожал беременной любовнице

Журналистка Жигалова рассказала, что рэпер Natan угрожал беременной любовнице
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Известная российская журналистка, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова рассказала, что любовница рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), забеременела от него в то же время, что и супруга. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

По ее словам, речь идет о модели Ксении Гато, которой на момент романа с артистом был 21 год. «Но самое ужасное, как мне рассказали, Natan угрожал ей [любовнице] и требовал, чтобы она сделала аборт», — поделилась журналистка в ходе шоу Дмитрия Диброва «Миллион вопросов». Канал уточняет, что сейчас девушке 28 лет.

Ранее жена Natan Анастасия Швецова прокомментировала сообщения о воссоединении с рэпером после его измен на съемках шоу «Звезды в джунглях».

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