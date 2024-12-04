Изменивший жене с Лерчек и Бьянкой популярный рэпер угрожал беременной любовнице

Журналистка Жигалова рассказала, что рэпер Natan угрожал беременной любовнице

Известная российская журналистка, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова рассказала, что любовница рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), забеременела от него в то же время, что и супруга. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

По ее словам, речь идет о модели Ксении Гато, которой на момент романа с артистом был 21 год. «Но самое ужасное, как мне рассказали, Natan угрожал ей [любовнице] и требовал, чтобы она сделала аборт», — поделилась журналистка в ходе шоу Дмитрия Диброва «Миллион вопросов». Канал уточняет, что сейчас девушке 28 лет.

Ранее жена Natan Анастасия Швецова прокомментировала сообщения о воссоединении с рэпером после его измен на съемках шоу «Звезды в джунглях».

