Жена уличенного в изменах рэпера прокомментировала слухи о воссоединении с ним

Жена Natan заявила, что не воссоединилась с рэпером после его измен

Жена рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова прокомментировала сообщения о воссоединении с рэпером после его измен на съемках шоу «Звезды в джунглях» с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая). Ее цитирует Telegram-канал Super.ru.

«Мы не вместе. Мы не живем вместе. Но мы вместе воспитываем детей. Вот вам информация из первых уст», — заявила она.

Ранее Natan выложил фото с Бьянкой и разозлил пользователей сети.

До этого певица заявила, что у нее нет романтических отношений с рэпером.