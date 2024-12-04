Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем. Об этом сообщает РИА Новости.
«Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин», — заявил политик. Военнопленный ответил, что хочет жить. «Умрешь, как герой?... Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает», — добавил Кадыров.
Ранее глава Чечни сказал своему ближайшему соратнику, главе правительства республики Магомеду Даудову выдать пленным бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие для защиты республики.
В среду, 4 декабря, политик посетил сдавшихся российским войскам украинских военных. Помимо Даудова, на встрече присутствовал и 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.