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22:06, 4 декабря 2024Россия

Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

Глава Чечни Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин», — заявил политик. Военнопленный ответил, что хочет жить. «Умрешь, как герой?... Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает», — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни сказал своему ближайшему соратнику, главе правительства республики Магомеду Даудову выдать пленным бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие для защиты республики.

В среду, 4 декабря, политик посетил сдавшихся российским войскам украинских военных. Помимо Даудова, на встрече присутствовал и 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

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