Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

Глава Чечни Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинскому военнопленному умереть героем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин», — заявил политик. Военнопленный ответил, что хочет жить. «Умрешь, как герой?... Он хочет убивать, а сам умереть не хочет. Так не бывает», — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни сказал своему ближайшему соратнику, главе правительства республики Магомеду Даудову выдать пленным бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие для защиты республики.

В среду, 4 декабря, политик посетил сдавшихся российским войскам украинских военных. Помимо Даудова, на встрече присутствовал и 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.