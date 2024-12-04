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05:01, 4 декабря 2024Из жизни

Крокодил утащил мывшего лодку мужчину

В Малайзии крокодил расправился с мужчиной, который мыл лодку у реки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bharathi Kannan / Unsplash

В Малайзии крокодил утащил в реку жителя губернаторства Сабах, который мыл свою лодку на берегу. Об этом сообщает местное издание The Star.

Нападение агрессивной рептилии случилось в воскресенье, 1 декабря, в отдаленной деревне в округе Кинабатанган. К спасателям обратился сын мужчины и заявил, что тот стал жертвой нападения крокодила.

Поисковая группа смогла добраться до места происшествия только на следующий день. В данный момент сотрудники пожарно-спасательной службы округа ведут поиски пропавшего.

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Издание отмечает, что в Кинабатангане люди часто сталкиваются с крокодилами, так как многие населенные пункты расположены в непосредственной близости от мест их обитания.

Ранее сообщалось, что в Мексике крокодил разорвал мужчину на куски. 29-летний мексиканец стирал белье, когда на него набросилась агрессивная рептилия.

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