Крокодил утащил мывшего лодку мужчину

В Малайзии крокодил расправился с мужчиной, который мыл лодку у реки

В Малайзии крокодил утащил в реку жителя губернаторства Сабах, который мыл свою лодку на берегу. Об этом сообщает местное издание The Star.

Нападение агрессивной рептилии случилось в воскресенье, 1 декабря, в отдаленной деревне в округе Кинабатанган. К спасателям обратился сын мужчины и заявил, что тот стал жертвой нападения крокодила.

Поисковая группа смогла добраться до места происшествия только на следующий день. В данный момент сотрудники пожарно-спасательной службы округа ведут поиски пропавшего.

Издание отмечает, что в Кинабатангане люди часто сталкиваются с крокодилами, так как многие населенные пункты расположены в непосредственной близости от мест их обитания.

Ранее сообщалось, что в Мексике крокодил разорвал мужчину на куски. 29-летний мексиканец стирал белье, когда на него набросилась агрессивная рептилия.