Крокодил разорвал мужчину на куски

В Мексике крокодил утащил мужчину в реку и разорвал его на куски

29-летний мужчина по имени Эрнесто не пережил нападение крокодила в Лагуне иллюзий, Мексика. Об этом сообщает Need To Know.

Когда крокодил набросился на Эрнесто, тот стирал в реке белье. Хищник стремительно утащил мужчину под воду. Эрнесто пытался бороться с рептилией, но та оказалась сильнее и разорвала мужчину на куски на глазах у испуганных очевидцев.

Когда спасатели вытащили тело на берег, оказалось, что у него полностью оторваны руки. Полицейские вывезли останки и сообщили о случившемся родственникам. Сильнее всех был удивлен брат Эрнесто, который думал, что его давно нет в живых.

По словам брата, Эрнесто давно ушел из дома в поисках лучшей жизни, затем пристрастился к наркотикам. До инцидента с крокодилом семья считала его пропавшим без вести.

Как отмечает Need To Know, нападения крокодилов в Лагуне иллюзий — это не редкость. Хищники часто воспринимают оказывающихся слишком близко к воде людей как угрозу и набрасываются на них.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве две женщины отбились от напавшего на них у реки крокодила, а потом сбежали из больницы, куда их доставили ранеными. При этом их родные заявили, что пострадавшие нуждаются в лечении. Предполагается, что они по какой-то причине потеряли доверие к тем, кто пытался им помочь.