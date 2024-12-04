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09:12, 4 декабря 2024Путешествия

Летевший из России в Китай самолет с пассажирами на борту начал резко падать

Babr Mash: в летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Massimo Insabato / Globallookpress.com

Летевший из России в Китай самолет авиакомпании S7 Airlines начал резко падать. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент случился с направлявшимся из Иркутска в Пекин Boeing 737. По данным источника, лайнер стал резко терять высоту, на борту произошла разгерметизация, у пассажиров началась паника.

«У всех заложило уши, стало нечем дышать, — говорится в сообщении. — По словам людей, почти все выпавшие маски не работали».

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Командир воздушного судна объявил, что нужно снижаться и готовиться к посадке. Отмечается, что пилотам удалось благополучно приземлиться. Никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании IndiGo прервал посадку в аэропорту индийского города Ченнаи во время циклона. Инцидент попал на видео. На размещенных в сети кадрах лайнер пытается приземлиться, но из-за сильного ветра он шатается, опасно наклоняется к взлетно-посадочной полосе, а потом снова поднимается в воздух.

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