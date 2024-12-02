Опасная посадка пассажирского самолета во время циклона попала на видео

Самолет IndiGo прервал посадку в аэропорту Ченнаи во время циклона

Пассажирский самолет авиакомпании IndiGo прервал посадку в аэропорту индийского города Ченнаи во время циклона. Инцидент попал на видео, опубликованное в аккаунте @aviationbrk в соцсети X, на него обратило внимание издание The Financial Express.

На размещенных в сети кадрах лайнер пытается приземлиться, но из-за сильного ветра он шатается, опасно наклоняется к взлетно-посадочной полосе, а потом снова поднимается в воздух.

Представители перевозчика подтвердили, что из-за неблагоприятных погодных условий воздушному судну, прилетевшему из Мумбаи, пришлось уйти на второй круг, так как безопасная посадка была невозможна. В IndiGo заверили, что такой маневр является стандартной процедурой и пилоты тщательно обучены справляться с подобными ситуациями.

В ноябре посадка легкомоторного самолета в аэропорту Испании во время шторма попала на видео. На кадрах, снятых пассажиром из кабины, видно, как ливень бьет в окно, а деревья на земле едва выглядывают из воды.