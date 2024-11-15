Посадку на затопленной полосе во время шторма сняли на видео из кабины пилота

Посадка легкомоторного самолета в аэропорту Малаги, Испания, во время шторма попала на видео. Ролик появился в соцсети X, на публикацию обратило внимание издание The Olive Press.

13 ноября в некоторых районах Испании объявили красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Вода в реке Гудальорсе сильно поднялась и подступила к аэропорту Малаги.

В этих условиях пилоту удалось благополучно посадить небольшой самолет на затопленную взлетно-посадочную полосу. На кадрах, снятых пассажиром из кабины, видно, как ливень бьет по окну, а деревья на земле едва выглядывают из воды.

В конце октября Испанию накрыл шторм «Дана», за несколько часов обрушив на ряд провинций двухлетнюю норму осадков. Число жертв превысило 230 человек.