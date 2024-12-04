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16:21, 4 декабря 2024Моя страна

Льву Ширазу из Челябинска достроили вольер

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Карен Даллакян / YouTube

Льву Ширазу, который живет в Челябинске, достроили вольер. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Подопечный челябинского приюта Карена Даллакяна «Спаси меня» африканский лев Шираз переехал в теплый вольер. Средства на новое жилище дикому животному собрали с помощью «Марафона добра», который объявил ветеринар, президент Фонда защиты диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян.

Мужчина планировал собрать деньги на строительство двух новых домов: один для медведицы Сони и один — Ширазу. Однако сбор средств продвигался медленно, сначала деньги удалось собрать только для Сони. По словам зоозащитника, она была в приоритете, поскольку без вольера не смогла бы уйти в спячку.

Но на день рождения зоозащитник получил неожиданный подарок. «Звонок из Русской медной компании — тоже поздравляют, спрашивают, как дела. Я честно отвечаю, что все хорошо, но сроки поджимают. Говорят: "Какой суммы не хватает?" Строители посчитали, я ответил. Нам быстро перевели эту сумму, мы успели закупиться, пока стройматериалы не подорожали, и за месяц, к зиме как раз, построили новый вольер», — рассказал Даллакян.

Ранее в декабре в Башкирии спасли оказавшегося посреди пруда лося.

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