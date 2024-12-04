Россиянин вызвал скорую и запер медиков в квартире

На Камчатке возбудили дело из-за незаконного удержания медиков скорой помощи

В Петропавловске-Камчатском возбудили дело против 44-летнего местного жителя из-за незаконного удержания работников скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 2 декабря в квартире дома на Орбитальном проезде пьяный мужчина закрыл дверь в комнату, где находились два медика. Он угрожал им предметом, похожим на огнестрельный пистолет. Женщины смогли связаться с коллегами, а те вызвали полицейских, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Камчатского края.

Дело возбуждено по пунктам «г,ж» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

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