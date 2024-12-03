GPS-маячок помог полицейским задержать похитителей россиянина

Mash: похитителей жителя Новосибирска нашли благодаря GPS-маячку

В Новосибирске полицейские нашли похитителей 20-летнего местного жителя благодаря GPS-маячку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, мать заявила о пропаже сына, так как он сутки не выходил на связь. Выяснилось, что подозреваемые засунули потерпевшего в машину, увезли и вымогали у него деньги. Полицейские выяснили, что автомобиль они арендовали у местной фирмы, а на нем стоит маячок, который и помог задержать похитителей.

В отношении злоумышленников уже возбуждены уголовные дела.

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