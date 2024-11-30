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15:42, 30 ноября 2024Силовые структуры

В Москве мужчина с пистолетом отвез подростков на пустырь из-за кроссовок и попал на видео

В Москве мужчину заподозрили в похищении двух подростков и вымогательстве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве мужчину на черной машине и с пистолетом заподозрили в похищении двух подростков. Видео инцидента опубликовала столичная прокуратура в Telegram.

На кадрах видно, как подозреваемый, сидя на переднем сидении автомобиля, демонстрирует стоящим рядом несовершеннолетним пистолет и что-то говорит.

По данным ведомства, после этого мужчина, угрожая детям из-за якобы нанесенного ему материального ущерба, заставил двоих из них сесть в автомобиль и отвез на пустырь в районе стадиона на улице Маршала Тимошенко. Там обвиняемый в присутствии несовершеннолетних несколько раз выстрелил в воздух и вновь потребовал передать ему деньги. Позже его задержали.

Как пишет Mash в Telegram, конфликт произошел после того, как 20-летний мужчина заподозрил, что купил в торговом центре «Кунцево плаза» поддельные кроссовки и шапку. Угрожая пистолетом несовершеннолетним продавцам, он потребовал компенсацию в размере 120 тысяч рублей и дал время на сбор суммы — до 5 декабря.

В прокуратуре добавили, что вину в похищении подростков и вымогательстве задержанный не признал. Его заключили под стражу.

Ранее в Домодедове сотрудники полиции задержали шесть человек, которые похитили мужчину за долги и избили его в лесу. Когда жертва потеряла сознание от травм, сообщники оставили его на месте преступления и скрылись. В результате спасти россиянина не смогли.

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