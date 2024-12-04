Медведев заявил, что властям США «плевать» на смерть молодых граждан Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X прокомментировал требования американских властей снизить возраст мобилизации на Украине.

Политик заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен — «редкий тип дегенерата». «Требует от Украины снизить возраст мобилизации для продолжения "помощи США". Значит, будут умирать восемнадцатилетние, но администрации [президента США Джо] Байдена плевать на это», — заявил он.

Ранее отставной немецкий генерал Роланд Картер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снизить возраст мобилизации до 18 лет и вернуть из Европы подлежащих призыву беженцев. Он добавил, что около 200-250 тысяч украинских мужчин, проживающих в Германии, должны «как можно скорее отправиться обратно на свою родину».