Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

Меркель про извинения Путина: эпизод с лабрадором Кони был демонстрацией силы

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что по-прежнему считает «демонстрацией силы» эпизод 2007 года, когда лабрадор президента России Владимира Путина по кличке Кони, напугал ее, несмотря на извинения со стороны российского лидера. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

«Еще перед первой нашей встречей, до эпизода с лабрадором Кони, мой советник Кристоф Хойсген сообщил российской стороне, что я не люблю собак. Может быть, президент Путин забыл это. Но если вы узнаете эту историю полностью, то маловероятно, что он ничего не знал об этом», — отметила политик.

По словам Меркель, это якобы была попытка «демонстрации силы и прощупывания почвы, насколько она стойкий человек».

28 ноября Путин извинился перед Меркель, заявив, что не знал о ее страхе перед собаками, когда в ходе переговоров в Сочи 2007 года к ним в зал забежал любимый пес российского лидера лабрадор Кони. Таким образом, он опроверг сообщения западных СМИ о том, что он якобы хотел запугать главу немецкого правительства. Он также подчеркнул, что в случае приезда Меркель в Россию в будущем подобного больше не повторится.