Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 4 декабря 2024Мир

Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

Меркель про извинения Путина: эпизод с лабрадором Кони был демонстрацией силы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что по-прежнему считает «демонстрацией силы» эпизод 2007 года, когда лабрадор президента России Владимира Путина по кличке Кони, напугал ее, несмотря на извинения со стороны российского лидера. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

«Еще перед первой нашей встречей, до эпизода с лабрадором Кони, мой советник Кристоф Хойсген сообщил российской стороне, что я не люблю собак. Может быть, президент Путин забыл это. Но если вы узнаете эту историю полностью, то маловероятно, что он ничего не знал об этом», — отметила политик.

По словам Меркель, это якобы была попытка «демонстрации силы и прощупывания почвы, насколько она стойкий человек».

28 ноября Путин извинился перед Меркель, заявив, что не знал о ее страхе перед собаками, когда в ходе переговоров в Сочи 2007 года к ним в зал забежал любимый пес российского лидера лабрадор Кони. Таким образом, он опроверг сообщения западных СМИ о том, что он якобы хотел запугать главу немецкого правительства. Он также подчеркнул, что в случае приезда Меркель в Россию в будущем подобного больше не повторится.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Россиянина осудили за кражу криптовалюты со счетов знакомого

      Россиян предупредили об опасности вейпов

      Бордель для нелегальных мигрантов накрыли в Подмосковье

      Россиянки на видео высмеяли инвалида-колясочника словами «к нам подкатывало вот это»

      Стало известно об адаптации вторичного рынка Москвы к дорогой ипотеке

      В России заявили о насильной эвакуации ВСУ жителей Курской области на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше