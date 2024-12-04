Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:18, 4 декабря 2024Мир

МИД Китая ответил на критику со стороны Бербок

«АиФ»: МИД Китая дал жесткий ответ Анналене Бербок из-за ее слов о России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок попала в скандал после того, как раскритиковала политику Китая во время переговоров с коллегой из КНР Ван И. Об ответе Пекина пишет «АиФ».

Отмечается, что министр иностранных дел ФРГ еще до визита в Китай возмущалась отношениями Пекина с Москвой. По прибытии в КНР она продолжила критиковать государство.

Однако, как утверждается в материале, Китай не стал мириться с таким отношением. «В то время, как Бербок рассказывала, что китайская помощь России беспилотниками, оружием и другими средствами ведения борьбы "наносит ущерб основным интересам Европы", помощники начали выпроваживать из зала немецкую прессу. Еще до того, как Бербок успела договорить», — говорится в публикации.

Кроме того, китайская сторона объявила, что совместных пресс-релизов по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран не будет.

Ранее Бербок заявила, что Европейский союз может ввести новые санкции против Ирана и Китая за оказываемую России помощь, в частности, за якобы поставки Пекином боевых беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Совфеде потребовали разъяснить регионам переход на клинические рекомендации оказания медпомощи. Чем недовольны врачи?

      Украина пыталась атаковать пять регионов России

      Появились подробности о найденном на СВО двойнике Жириновского

      ВСУ оставили линию обороны в ЛНР из-за угрозы окружения

      Бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных горнолыжных курортах

      В Белоруссии рассказали о врагах Минска и Москвы

      МИД Китая ответил на критику со стороны Бербок

      Российский вертолет совершил жесткую посадку и получил повреждения

      Одному виду рыбы предсказали снижение вылова в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше