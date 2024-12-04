МИД Китая ответил на критику со стороны Бербок

«АиФ»: МИД Китая дал жесткий ответ Анналене Бербок из-за ее слов о России

Глава МИД Германии Анналена Бербок попала в скандал после того, как раскритиковала политику Китая во время переговоров с коллегой из КНР Ван И. Об ответе Пекина пишет «АиФ».

Отмечается, что министр иностранных дел ФРГ еще до визита в Китай возмущалась отношениями Пекина с Москвой. По прибытии в КНР она продолжила критиковать государство.

Однако, как утверждается в материале, Китай не стал мириться с таким отношением. «В то время, как Бербок рассказывала, что китайская помощь России беспилотниками, оружием и другими средствами ведения борьбы "наносит ущерб основным интересам Европы", помощники начали выпроваживать из зала немецкую прессу. Еще до того, как Бербок успела договорить», — говорится в публикации.

Кроме того, китайская сторона объявила, что совместных пресс-релизов по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран не будет.

Ранее Бербок заявила, что Европейский союз может ввести новые санкции против Ирана и Китая за оказываемую России помощь, в частности, за якобы поставки Пекином боевых беспилотников.

