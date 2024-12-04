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09:30, 4 декабря 2024Силовые структуры

Москвич украл из кафе куртку итальянского бренда MooRER

Жителя Москвы арестовали за кражу куртки MooRER из кафе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал местного жителя за кражу куртки элитного итальянского бренда MooRER из кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Евгения Шаламова.

По его данным, пьяный обвиняемый зашел в кафе и заметил красивую куртку. Он решил, что одежда подходит ему по комплекции, и забрал ее, так как замерз. Однако при задержании куртки у москвича уже не было.

Обвиняемый признался, что украл верхнюю одежду, однако отрицает факт ее продажи.

Стоимость оригинальных курток бренда MooRER начинается от 200 тысяч и доходит до 1,5 миллиона рублей. Возбуждено дело по статье о краже с причинением значительного ущерба.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге неизвестные обокрали жилье генерального директора компании по доставке продуктов более чем на 10 миллионов рублей.

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