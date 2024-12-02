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20:47, 2 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе неизвестные обокрали жилье гендиректора компании по доставке продуктов

В Петербурге из квартиры директора компании по доставке продуктов украли ₽10 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге неизвестные обокрали жилье генерального директора компании по доставке продуктов более чем на 10 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, квартира гендиректора расположена на втором этаже. Злоумышленник пробрался в нее через балкон. По словам источника, он украл восемь тысяч долларов США и драгоценности стоимостью 10 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила 10 миллионов 856 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве задержаны трое мужчин, которые подозреваются в ограблении таунхауса на 30 миллионов рублей.

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