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15:45, 4 декабря 2024Экономика

Москву накроет очередной циклон

Синоптик Позднякова: в выходные Москва окажется под действием очередного циклона
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В выходные, 7-8 декабря, Москву накроет очередной циклон. Чего ждать жителям столицы от погоды, в Telegram-канале рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Еще в четверг и пятницу, 5-6 декабря, погода в Москве будет держаться традиционно зимняя. Температура днем составит около минус 5 градусов, а ночью воздух остынет до минус 7 в мегаполисе и минус 9 в области. Атмосферное давление превысит норму на 17-18 единиц, небо будет безоблачным, покажется солнце.

Однако в выходные под действием циклона в столицу придут осадки. Температура приблизится к нулевой отметке, небо затянет облаками, возобновятся снегопады — местами сильные. И такие перепады температур, по словам Поздняковой, будут наблюдаться в столице весь декабрь.

В ближайшей перспективе зима будет только сокращаться, полагают метеорологи. Ввиду глобального потепления зимний период уменьшится на неделю-полторы. В будущем снежный покров будет образовываться все позднее, а морозы будут становиться мягче.

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