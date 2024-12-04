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14:55, 4 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о сокращении зимы

Синоптик Тишковец: глобальное потепление сократит зиму на полторы недели
Виктория Клабукова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ближайшие годы климатическая зима сократится на полторы недели. Такой прогноз в эфире «Радио России» дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Длительность зимнего сезона уменьшит глобальное изменение климата. «Из-за глобального потепления у нас самый большой плюс в это потепление вносит именно зимний сезон, который по аномалии превышает все другие сезоны, превышением над нормой», — заявил синоптик. По его словам, зима жертвует осени и весне неделю и более от своей продолжительности. В перспективе, как считает метеоролог, снежный покров будет образовываться все позднее, а морозы будут становиться мягче.

В частности, москвичи в разгар предстоящей зимы не раз застанут тающие сугробы. Оттепели в этот сезон будут чередоваться с резкими холодами, но потепление в столичном регионе будет наблюдаться чаще. Наступившая зима в целом окажется мягкой. Аномальные температуры фиксировались в Москве и осенью — минувшая осень стала самой теплой с конца XIX века.

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