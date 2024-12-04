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13:25, 4 декабря 2024Экономика

Москвичам предсказали зиму с тающими сугробами

Синоптик Вильфанд: москвичей ждет зима с чередованием морозов и оттепелей
Мария Черкасова

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Предстоящая зима в столице пройдет с чередованием оттепелей и заморозков, при этом оттепели будут преобладать. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделились синоптики.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы, преобладать будет более мягкая погода», — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик напомнил, что минувшая осень в Москве стала самой теплой с конца XIX века.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России зима ожидается на два-три градуса теплее климатической нормы. Во второй половине зимы высота снежного покрова порой будет достигать 30-40 сантиметров, а местами — полуметра. Однако из-за частых периодов потепления сугробы будут постоянно сдуваться. По его словам, любителей настоящей русской зимы погода скорее разочарует, особенно в начале сезона, когда снега будет довольно мало, а погода будет сырой и однообразной.

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Урбанист Григорий Мельник призвал москвичей готовиться к слякотной, «европейской» зиме. Он считает, что жители столицы вряд ли смогут покататься на лыжах и на катках с заливным льдом. Также вырастет вероятность заторов на дорогах. Это связано с тем, что москвичи пользуются автомобилями в относительно теплую погоду.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал, что снегопады придут в столицу на следующей неделе.

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