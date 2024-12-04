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13:06, 4 декабря 2024Экономика

Москвичам назвали срок прихода снегопадов

Синоптик Ильин: снегопады придут в Москву на следующей неделе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На следующей неделе Москву ожидают снегопады. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По словам специалиста, снег выпадет под влиянием атлантического антициклона. «Наиболее сильный снег будем ждать в воскресенье, выпадет от 5 до 10 см свежего снега по области и в Москве. Снегопады сохранятся и на следующей неделе», — рассказал Ильин.

Синоптик добавил, что температура будет отрицательной — от минус одного градуса днем до минус четырех градусов ночью. Кроме того, сохранится гололедица.

Ранее ряд российских регионов предупредили о ненастной погоде в ближайшие дни. Так, перемещение циклона спровоцирует метели и сильный ветер на территории Дальневосточного, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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