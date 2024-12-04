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18:11, 4 декабря 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об опасениях Запада из-за передаваемого оружия

Берлинская: Запад снимает передовые компоненты с переданного ВСУ оружия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запад снимает передовые компоненты с переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия из-за риска их попадания в руки Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Telegraf.

«Если мы говорим о каком-нибудь hi-tech, то он сюда в основном не попадает», — подчеркнула волонтер.

Берлинская рассказала об опасениях Запада из-за рисков перехвата передовых технологий ВС России. По ее словам, это стало причиной неэффективности значительной части переданных ВСУ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Волонтер добавила, что часть украинских БПЛА «просто не может работать» из-за работы российской РЭБ.

Ранее украинские военные рассказали CNN о надежде на дроны из-за нехватки людей. Как отмечается, российские военные могут появляться незамеченными даже в 30 метрах от позиций ВСУ.

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