В ВСУ рассказали о надежде на дроны из-за нехватки людей

CNN: ВСУ надеются на БПЛА из-за нехватки людей на покровском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из-за нехватки людей на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет CNN со ссылкой на украинских военных.

«Ситуация очень критичная. У нас не хватает пехоты, которая могла бы вести бой, поэтому дроны выполняют их работу», — заявил телеканалу оператор БПЛА 15-ой бригады Национальной гвардии Украины с позывным Восток.

Украинские солдаты рассказали о нехватке личного состава для сдерживания наступления Вооруженных сил (ВС) России в ДНР. Как отмечается, российские военные могут появляться незамеченными даже в 30 метрах от позиций ВСУ.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал самый опасный момент в конфликте с Россией. По его словам, ВС России могут оказаться под Полтавой, Днепропетровском и Запорожьем.