Экс-глава МИД Украины назвал самый опасный момент в конфликте с Россией

Экс-глава МИД Украины Кулеба: из-за Трампа ВС РФ могут оказаться под Полтавой

Российские войска могут оказаться под Полтавой, Днепропетровском и Запорожьем из-за стремления избранного президента США Дональда Трампа заключить мир. Об этом в интервью Politico заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне окажутся у ворот Днепропетровска, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне», — приводятся в публикации слова бывшего дипломата.

Он пояснил, что это может случиться, если Трамп посадит Киев на «снарядную диету» и откажется поставлять оружие и боеприпасы ради заключения мирного соглашения.

В интервью Кулеба также назвал условие для политического конца президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это произойдет, если украинский лидер пойдет на подписание мирного соглашения с территориальными уступками.