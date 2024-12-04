На Украине сообщили о продвижении ВС России на кураховском и покровском направлениях

«Deep State»: армия РФ продвинулась на кураховском и покровском направлениях

Российские войска продвинулась на кураховском и покровском направлениях. Об этом сообщает украинский аналитический портал «Deep State».

Сообщается, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись и закрепились в центре Курахово. Они взяли под контроль большую часть города. Южнее от Курахово они существенно продвинулись в направлении трассы в город с запада в районе Сухих Ялов и Константинопольского.

Также российские войска продвинулись к Покровску (украинское название Красноармейска) с юго-востока по главной трассе.

Ранее стало известно о попадании Вооруженных сил Украины в клещи на заводе в Курахово. Украинские войска не смогут покинуть этот участок фронта безопасно.

