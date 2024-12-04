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09:51, 4 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о попадании в клещи ВСУ на заводе в Курахово

ТАСС: скрывающиеся на заводе в Курахово ВСУ оказались в клещах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрывающаяся на трубном заводе в Курахово, оказалась в клещах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Фактически, оставшаяся группировка противника, которая сейчас отсиживается в подвалах кураховского трубного завода, находится в клещах», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, отмечается, что российские военные давят на ВСУ с севера, юга и востока. Как уточняется, украинские войска не смогут покинуть этот участок фронта безопасно.

Ранее стало известно, что российские войска проводят зачистку поселка Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что населенный пункт фактически находится под контролем сил России.

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