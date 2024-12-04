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09:29, 4 декабря 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о зачистке поселка на западном берегу Кураховского водохранилища

Рогов: идет зачистка поселка Старые Терны на берегу Кураховского водохранилища
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие проводят зачистку поселка Старые Терны, который расположен на западном берегу Кураховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он добавил, что населенный пункт фактически находится под контролем российских войск.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что РФ добилась тактического успеха в зоне спецоперации, взяв Старые Терны. По его словам, переход поселка под российский контроль почти позволяет окружить Курахово. После этого войска России могут развивать наступление на Покровск, отметил он.

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