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20:37, 4 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о худшей ситуации с начала конфликта

Волонтер Берлинская: Украина находится в худшей ситуации с начала конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украина находится в худшей ситуации с начала вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявила основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Telegraf.

«Что я вижу? Что действительно фронт сыплется. Но это очевидно всем из открытых источников», — подчеркнула волонтер.

Берлинская заявила, что нынешняя ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно хуже, чем весной 2022 года. Она также указала на темпы продвижения Вооруженных сил России и проблемы ВСУ. По мнению волонтера, причинами являются действия военно-политического руководства страны и коррупция чиновников.

Ранее Берлинская рассказала об опасениях Запада из-за передаваемого ВСУ оружия. Волонтер добавила, что часть украинских БПЛА «просто не может работать» из-за работы российской РЭБ.

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