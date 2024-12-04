Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

«Прайд Групп»: самая дешевая «однушка» Петербурга стоит 3,67 миллиона рублей

Цена самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке Петербурга, доступной для покупки на данный момент, составила 3,67 миллиона рублей. Стоимость соответствующего объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

По информации специалистов, речь идет о лоте, расположенном в микрорайоне Шушары на втором этаже уже сданного девятиэтажки. Ее площадь — 30,8 квадратных метра. Эксперты уточнили, что недвижимость продается без отделки.

Что касается наиболее бюджетной «однушки» со сдачей в 2024 году, то лидером стала квартира, находящаяся в Пушкинском районе на первом этаже одиннадцатиэтажного дома, — она продается за 5,41 миллиона рублей. Метраж объекта составляет 44,07 «квадрата». Одной из его особенностей, отметили специалисты, является просторная кухня площадью 16,8 квадратного метра.

Ранее в декабре эксперты рынка недвижимости сообщили «Известиям», что в России стало меньше продаваться квартир в новостройках — предложение этого типа жилья начало сокращаться по итогам октября 2024 года.

