Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 4 декабря 2024Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

«Прайд Групп»: самая дешевая «однушка» Петербурга стоит 3,67 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Цена самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке Петербурга, доступной для покупки на данный момент, составила 3,67 миллиона рублей. Стоимость соответствующего объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

По информации специалистов, речь идет о лоте, расположенном в микрорайоне Шушары на втором этаже уже сданного девятиэтажки. Ее площадь — 30,8 квадратных метра. Эксперты уточнили, что недвижимость продается без отделки.

Что касается наиболее бюджетной «однушки» со сдачей в 2024 году, то лидером стала квартира, находящаяся в Пушкинском районе на первом этаже одиннадцатиэтажного дома, — она продается за 5,41 миллиона рублей. Метраж объекта составляет 44,07 «квадрата». Одной из его особенностей, отметили специалисты, является просторная кухня площадью 16,8 квадратного метра.

Ранее в декабре эксперты рынка недвижимости сообщили «Известиям», что в России стало меньше продаваться квартир в новостройках — предложение этого типа жилья начало сокращаться по итогам октября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк резко повысил курс рубля

      Российская стилистка назвала неожиданный предмет гардероба трендом зимы

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Кадыров сказал ближайшему соратнику выдать пленным бойцам ВСУ оружие

      Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение

      В Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на фронте

      Первая ракетка мира рассказал об отношениях с российской теннисисткой

      Акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео

      В МИД России заявили о несовместимых позициях Киева и Москвы

      В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше