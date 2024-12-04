Названо число сдающихся в плен украинцев

Военный эксперт Живов: еженедельно в плен сдаются сотни военнослужащих ВСУ

Ежедневно в плен сдаются десятки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сотни в неделю, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов.

«Каждый день по всей линии фронта в плен сдаются десятки бойцов ВСУ, сотни в неделю, — сказал Живов. — Моральное состояние украинских войск, очевидно, ухудшается, и это сказывается, в том числе, на сдаче в плен».

При этом, сдаться в условиях современной войны, как отметил Живов, достаточно непросто: выйти с поднятыми руками недостаточно. Необходимо преодолеть линии заграждения, укрыться от дронов, избежать заградительных отрядов.

«В прошлом году наши военные пытались вытащить раненого бойца ВСУ. Другие украинские военные открыли по нему огонь, в итоге он погиб. Специфика войны очень сложная, — рассказал собеседник "Ленты.ру". — В Курской области в этом отношении немного полегче, потому что там идут встречные бои».

Также Живов добавил, что, по информации самих ВСУ, широко распространены случаи дезертирства. В таких случаях люди вынуждены скрываться по небольшим городам.

«Подозреваю, люди пытаются потеряться в маленьких городах, отдаленных деревнях. Там, где нет патрулей ТЦК. Возможности убежать через границы сегодня практически нет — они хорошо охраняются пограничными войсками, постоянно ловят пытающихся уехать мужчин. Так что люди просто прячутся по домам, сидят по подвалам. Мне известна история, когда человек в Херсонской области шесть месяцев просидел в подвале, не вылезая», — поделился Живов.

4 декабря стало известно, что бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР, когда на их позиции выступили российские военные. В настоящее время они находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.