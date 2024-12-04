Небензя: единственная угроза украинским детям исходит от властей Украины

Единственная угроза украинским детям исходит от властей Украины, включая президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо», — высказался постпред при ООН.

Небензя заявил, что Киев в будущем отправит нынешних украинских детей сражаться в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда закончатся военнообязанные более старшего возраста. По его словам, власти Украины могут в скором времени рассмотреть этот вопрос с учетом ситуации на фронте.

Ранее заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным Явир призвал всех мужчин готовиться к мобилизации. По его словам, все мужчины, которые сейчас сидят дома, должны готовиться к отправке на фронт.