Отец заплатил за первый секс сына и нанес ему глубокую психологическую травму

Мужчина лишился девственности за отцовские деньги и узнал об этом только через день. Первым опытом, который нанес ему глубокую психологическую травму, он поделился с Daily Mail под псевдонимом Себастьян Саутбрук.

Как рассказывает Саутбрук, в 1980-х годах он отправился отдыхать на Ибицу вместе с отцом и старшей сестрой Нелли. Тогда мужчине было 16 лет. Он описал себя тихим и закрытым юношей, что беспокоило отца. Однажды он даже подарил сыну Камасутру. Тем летом мужчина в очередной раз спросил у сына, был ли у того секс, и получил отрицательный ответ.

На Ибице Саутбрук, его отец и сестра стали посещать бар, который содержала одна семья. Там юноше приглянулась девушка старше его на два года — Мария. В их последнюю ночь на острове Мария занялась с Саутбруком сексом. «Это был первый раз, когда я трогал женскую грудь или видел женское обнаженное тело в реальности», — признался мужчина. Однако на следующий день юноша случайно узнал, что отец заплатил Марии за его совращение.

По словам Саутбрука, эта ситуация негативно повлияла на его дальнейшую сексуальную жизнь. Мужчину возбуждали только мысли о Марии. Когда он спал с кем-то, всегда размышлял: действительно ли он нравится партнерше или она делает это из корысти? Чтобы не думать об этом и не вспоминать о поступке отца, Саутбрук стал напиваться перед сексом.

Как рассказывает мужчина, даже когда у него появилась жена, он заставлял ее вести себя как Мария. В конце концов он развелся. «Часть меня всегда будет тем маленьким мальчиком, который отождествляет свое страстное желание с сокрушительным осознанием того, насколько беспомощным и глупым он был на самом деле», — признался Саутбрук.

Ранее сообщалось, что в Лондоне мужчину, который пытался заставить сына-подростка принять наркотики и заняться сексом с проституткой, приговорили к четырем годам тюремного заключения. В суде мужчина оправдывался тем, что пытался поддержать ребенка: до их встречи тот расстался с девушкой.

