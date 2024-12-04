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09:04, 4 декабря 2024Из жизни

Отец заплатил за первый секс сына и нанес ему глубокую психологическую травму

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Мужчина лишился девственности за отцовские деньги и узнал об этом только через день. Первым опытом, который нанес ему глубокую психологическую травму, он поделился с Daily Mail под псевдонимом Себастьян Саутбрук.

Как рассказывает Саутбрук, в 1980-х годах он отправился отдыхать на Ибицу вместе с отцом и старшей сестрой Нелли. Тогда мужчине было 16 лет. Он описал себя тихим и закрытым юношей, что беспокоило отца. Однажды он даже подарил сыну Камасутру. Тем летом мужчина в очередной раз спросил у сына, был ли у того секс, и получил отрицательный ответ.

На Ибице Саутбрук, его отец и сестра стали посещать бар, который содержала одна семья. Там юноше приглянулась девушка старше его на два года — Мария. В их последнюю ночь на острове Мария занялась с Саутбруком сексом. «Это был первый раз, когда я трогал женскую грудь или видел женское обнаженное тело в реальности», — признался мужчина. Однако на следующий день юноша случайно узнал, что отец заплатил Марии за его совращение.

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По словам Саутбрука, эта ситуация негативно повлияла на его дальнейшую сексуальную жизнь. Мужчину возбуждали только мысли о Марии. Когда он спал с кем-то, всегда размышлял: действительно ли он нравится партнерше или она делает это из корысти? Чтобы не думать об этом и не вспоминать о поступке отца, Саутбрук стал напиваться перед сексом.

Как рассказывает мужчина, даже когда у него появилась жена, он заставлял ее вести себя как Мария. В конце концов он развелся. «Часть меня всегда будет тем маленьким мальчиком, который отождествляет свое страстное желание с сокрушительным осознанием того, насколько беспомощным и глупым он был на самом деле», — признался Саутбрук.

Ранее сообщалось, что в Лондоне мужчину, который пытался заставить сына-подростка принять наркотики и заняться сексом с проституткой, приговорили к четырем годам тюремного заключения. В суде мужчина оправдывался тем, что пытался поддержать ребенка: до их встречи тот расстался с девушкой.

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