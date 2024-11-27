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10:40, 27 ноября 2024Из жизни

Мужчина оплатил наркотики и проститутку для 13-летнего сына и попал в тюрьму

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Paul Hackett / Reuters

В Лондоне мужчину, который пытался заставить сына-подростка принять наркотики и заняться сексом с проституткой, приговорили к четырем годам тюремно заключения. Об этом пишет Daily Mail.

Отец 13-летнего мальчика решил провести с ним день в отеле, чтобы поднять его настроение. Когда отец и сын пришли в номер, мужчина стал предлагать подростку кокаин и заявил, что оплатил для него проститутку. Мальчик отказался, и тогда отец стал оскорблять его. В конце концов подросток сдался и согласился на предложенную авантюру.

Вернувшись домой, мальчик рассказал обо всем матери, которая давно не состояла в романтических отношениях с его отцом. Мужчина попал под суд. «Он абсолютно ужасный человек, — рассказала женщина. — Он совершил множество плохих вещей».

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В суде мужчина оправдывался тем, что пытался поддержать ребенка. Оказалось, что до их встречи мальчик расстался с девушкой. Мужчина убеждал судью, что он хороший отец. Однако его бывший партнер по бизнесу, вызванный в суд в качестве свидетеля, отметил, что походы в паб и другие развлечения всегда интересовали подсудимого больше семьи.

Мужчину приговорили к тюремному заключению, а также внесли в список людей, совершивших сексуальное преступление. Судья отметил, что 13-летний мальчик не должен чувствовать вину за наказание отца, так как поступил разумно.

Ранее сообщалось, что женщина решила помочь 26-летнему сыну лишиться девственности. Она предложила нанять для него проститутку в качестве подарка на день рождения.

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