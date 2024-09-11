Женщина предложила нанять проститутку для 26-летнего сына-девственника

Женщина решила помочь 26-летнему сыну лишиться девственности. Мужчина анонимно рассказал изданию Daily Mail, что его мать предложила нанять для него проститутку в качестве подарка на день рождения.

Как написал мужчина, у него были романтические отношения в подростковом возрасте, но они «никогда не заходили дальше поцелуев». В более старшем возрасте, по его словам, у него просто не было времени на общение с девушками. «Не успел моргнуть, а уже почти 30 лет», — объяснил он.

Мужчина отметил, что хочет заняться с кем-то сексом, но стесняется. Он боится, что влюбится в девушку, но не сможет построить с ней отношения, поскольку даже не знает, как приносить женщинам сексуальное удовольствие.

Как пишет мужчина, ему стыдно обсуждать свою проблему даже с друзьями. При этом он близко общается с матерью, поэтому она знает о его переживаниях. Однажды во время разговора о девственности женщина заявила, что вызовет сыну проститутку. «У меня скоро день рождения, и она сказала, что это может быть "ранним подарком"!» — передал слова матери он.

Сначала мужчина думал, что это шутка, но мать была совершенно серьезна. По его словам, он не знает, как поступить: с одной стороны, хочется лишиться девственности, с другой стороны, есть опасение, что после встречи с секс-работницей он будет чувствовать себя грязным.

Ранее мужчина из США рассказал, как потерял девственность с женщиной старше его на 37 лет. Партнерша отметила, что он был так хорош, что и предположить было нельзя, что до этого он никогда не занимался сексом.