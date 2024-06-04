Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:45, 4 июня 2024Из жизни

Мужчина рассказал о потере девственности с женщиной старше его на 37 лет

Кадр: YouTube

Мужчина из США рассказал о том, как потерял девственность с женщиной старше его на 37 лет. Об этом пишет The Sun.

Курану Маккайну было 15 лет, когда он познакомился с 52-летней Шерил Макгрегор. Тогда у них не было никаких романтических отношений. Однако спустя восемь лет они случайно столкнулись на заправке и, по их словам, сразу же влюбились в друг друга. О своем первом сексе Маккайн и Макгрегор рассказали в подкасте Unmedicated and Educated на YouTube-канале Киты Роуз.

Все началось с того, что женщина застала мужчину мастурбирующим в ванной. Она решила помочь Маккайну, и он эякулировал ей на ногу. Несмотря на этот «инцидент», у пары все же состоялся половой акт. Макгрегор рассказала, что ее партнер был так хорош, что и предположить было нельзя, что он девственник. По словам Маккайна, он не учился заниматься сексом. «Это было как-то естественно», — объяснил он.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Сейчас Маккайну 26 лет, а Макгрегор — 63. Они признались, что занимаются сексом три-пять раз в неделю, однако для этого женщине приходится принимать специальные таблетки. Скоро у пары появится ребенок: его вынашивает суррогатная мать. Маккайн и Макгрегор подчеркнули, что счастливы в отношениях и не беспокоятся об общественном мнении.

Ранее сообщалось, что мужчина начал отношения с женщиной старше его на 23 года и стал ее секс-учителем. Пара вместе уже три года.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Французский политик потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Что ужаснуло лидера «Патриотов»?

      Участник российского экстремального шоу рассказал о травме пениса

      Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

      Пропавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

      Россиянка побывала в популярном городе США и назвала его большой деревней

      В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

      СК раскрыл подробности поджога российского храма

      Россиянин проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией

      Мужчина рассказал о потере девственности с женщиной старше его на 37 лет

      В еще одной стране ЕС призвали разрешить Украине атаковать территорию России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше