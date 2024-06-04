Мужчина рассказал о потере девственности с женщиной старше его на 37 лет

Мужчина из США рассказал о том, как потерял девственность с женщиной старше его на 37 лет. Об этом пишет The Sun.

Курану Маккайну было 15 лет, когда он познакомился с 52-летней Шерил Макгрегор. Тогда у них не было никаких романтических отношений. Однако спустя восемь лет они случайно столкнулись на заправке и, по их словам, сразу же влюбились в друг друга. О своем первом сексе Маккайн и Макгрегор рассказали в подкасте Unmedicated and Educated на YouTube-канале Киты Роуз.

Все началось с того, что женщина застала мужчину мастурбирующим в ванной. Она решила помочь Маккайну, и он эякулировал ей на ногу. Несмотря на этот «инцидент», у пары все же состоялся половой акт. Макгрегор рассказала, что ее партнер был так хорош, что и предположить было нельзя, что он девственник. По словам Маккайна, он не учился заниматься сексом. «Это было как-то естественно», — объяснил он.

Сейчас Маккайну 26 лет, а Макгрегор — 63. Они признались, что занимаются сексом три-пять раз в неделю, однако для этого женщине приходится принимать специальные таблетки. Скоро у пары появится ребенок: его вынашивает суррогатная мать. Маккайн и Макгрегор подчеркнули, что счастливы в отношениях и не беспокоятся об общественном мнении.

Ранее сообщалось, что мужчина начал отношения с женщиной старше его на 23 года и стал ее секс-учителем. Пара вместе уже три года.