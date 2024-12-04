Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

Пашинян: мирный договор Армении с Азербайджаном готов на 90 процентов

Мирный договор Еревана с Баку готов на 90 процентов. Степень готовности соглашения оценил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

«90 процентов работы над проектом мирного соглашения выполнено, осталось приложить последние усилия и подписать его», — заявил глава армянского правительства.

Он добавил, что сейчас предпосылок для новой эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном нет.

Ранее Пашинян заявил о точке невозврата в отношении Армении и Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, возвращение Еревана к участию в деятельности блока становится невозможным.