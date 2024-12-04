Полиция начала искать обманувших российскую пенсионерку на 10 миллионов рублей мошенников

В Петербурге начали искать мошенников, обманувших пенсионерку на 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку на десять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 3 декабря в полицию обратилась 70-летняя местная жительница, которая заявила, что ей неоднократно звонили неизвестные. Они ввели ее в заблуждение и уговорили снять все денежные средства, чтобы перевести их на безопасные счета. Общая сумма ущерба составила 9 миллионов 854 тысячи рублей.

Сотрудники полиции проводят мероприятия для установления и задержания злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали родственниц-лжецелительниц за обман пенсионерки.