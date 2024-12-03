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19:11, 3 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали родственниц-лжецелительниц за обман пенсионерки

В Удмуртии задержали родственниц-лжецелительниц за обман пенсионерки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Удмуртии задержали родственниц-лжецелительниц за обман пенсионерки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, к 61-летней жительнице поселка Игра пришла малознакомая девушка, которая сообщила женщине якобы о том, что та болеет. И предложила ей помочь выздороветь. Для этого требовалось провести обряд исцеления. Она попросила принести наличные деньги для перевода на них порчи. Потерпевшая оформила кредит на 300 тысяч рублей и через некоторое время снова встретилась с девушкой. Лжецелительница попросила кинуть в печь деньги, завернутые в бумагу.

Спустя некоторое время она снова пришла к пенсионерке, но уже со своей матерью, которая заявила, что ритуал был выполнен некачественно. Потерпевшая снова оформила кредит на 160 тысяч рублей, и они повторили ритуал. Но в этот раз женщина заметила, что в свертке с деньгами были только бумажки.

Полицейские оперативно нашли преступников и задержали их. При разбирательстве выяснилось, что они подменяли деньги обычными листами бумаги.

Ранее сообщалось, что ассистент похитил у российского психотерапевта десятки миллионов и был осужден.

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