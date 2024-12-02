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11:50, 2 декабря 2024Силовые структуры

Ассистент похитил у российского психотерапевта десятки миллионов и был осужден

Суд в Петербурге дал 6 лет ассистенту психотерапевта Курпатова за хищение денег
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего друга и ассистента психотерапевта Андрея Курпатова — Алексея Иевского, похитившего десятки миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным в двух эпизодах по статье 159 («Мошенничество») и в одном эпизоде по статье 158 («Кража») УК РФ. Гражданский иск на сумму более 78 миллионов рублей удовлетворен. В зале подсудимый не признал свою вину.

Как установил суд, в период с 26 мая 2020 года по 19 августа 2021-го Иевский, злоупотребляя доверием Курпатова, завладел его деньгами в сумме почти 42,4 миллиона рублей. Указанные средства предназначались для покупки доли квартиры в Петербурге и четырех земельных участков в Выборгском районе, а также строительства загородного дома и приобретения автомобиля Porsche Cayenne Coupe.

Кроме того, ассистент похитил из квартиры психотерапевта часы и серьги, общей стоимостью почти четыре миллиона рублей, и не перечислил ему доход в размере 36 миллионов рублей от продажи онлайн-курсов. Деньги от реализации курсов Иевский получал на свои счета.

Ранее в Мелитополе возбудили уголовное дело против начальника дорожного управления за хищение бюджетных средств.

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