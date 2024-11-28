Начальник дорожного управления похитил миллионы рублей и попался

В Мелитополе завели дело против начальника дорожного управления за хищение

В Мелитополе возбудили уголовное дело против начальника дорожного управления за хищение бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

По данным следствия, начальник филиала Бердянского дорожно-эксплуатационного управления использовал свое служебное положение. С января 2023 года по май 2024 года он ставил на руководящие должности людей, которые не выполняли свои обязанности, а их зарплату оставлял себе. Таким же образом он устроил свою жену на одну из должностей. Общий ущерб компании составил более 3,5 миллиона рублей.

Обвиняемый задержан, на его имущество на сумму более 1,5 миллиона рублей наложен арест. Дело возбуждено по статье 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывшего проректора российского вуза задержали за хищение из бюджета миллиона рублей.