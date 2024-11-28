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12:25, 28 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего проректора российского вуза задержали за хищение из бюджета миллиона рублей

МВД задержало экс-проректора РУДН Должикову за хищение миллиона рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве была задержана бывший проректор РУДН Должикова за хищение из бюджета миллиона рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным ведомства, сотрудниками экономической безопасности задержана 55-летняя Анжела Должикова, которая занимала должность проректора в столичном вузе. Она обеспечила подписание соглашения с Министерством просвещения России на получение гранта для развития курируемого ею направления. После получения денег были заключены фиктивные договоры с аффилированными компаниями. Они должны были провести совершенствование программ по изучению русского языка. На самом деле работы выполнялись сотрудниками вуза.

Деньги, предназначенные на эти цели, были обналичены и похищены. Сотрудники полиции провели обыски у подозреваемой и у возможно причастных лиц. Изъяты документы, имеющие отношение к делу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали курьеров, подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у пенсионерки.

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