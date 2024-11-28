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13:15, 28 ноября 2024Силовые структуры

Следователи запросят меру пресечения бывшему проректору ведущего российского вуза

МВД просит избрать экс-проректору РУДН Должиковой меру пресечения в виде запрета
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшего проректора российского вуза задержали за хищение из бюджета миллиона рублей

Следователи МВД просят избрать бывшему проректору РУДН Анжеле Должиковой, подозреваемой в хищении из бюджета одного миллиона рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

В суд поступило ходатайство следователя.

Ранее 28 ноября МВД сообщило о задержании Должиковой. Следователи пришли к ней домой. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны полицейские и подозреваемая. Женщине предоставили документы.

По данным следствия, вуз подписал с Министерством просвещения России соглашение на получение гранта, в рамках которого были изготовлены фиктивные договоры с подконтрольными фирмами и предпринимателями для оформления субсидий. Все мероприятия по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка были выполнены сотрудниками РУДН, а перечисленные средства из бюджета обналичены и похищены экс-проректором, считают в МВД.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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