Полковник УФСИН заставлял осужденных работать на ферме и продавал мясо в колонию

Полковник УФСИН по Северной Осетии заставлял осужденных работать на ферме жены

Полковник управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Северной Осетии заставлял осужденных работать на ферме своей жены и незаконно продавал мясо в одну из колоний. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, полковник приобрел ферму недалеко от колонии в Ногире в 2018 году и оформил ее на бывшую супругу. С течением времени в активы компании попали быки и коровы с баланса УФСИН, а на ферме начали трудиться осужденные.

Вскоре компания стала поставщиком мяса для рядом находящейся колонии, а через несколько лет бизнес полковника УФСИН вскрылся. Его самого осудили по статье о превышении полномочий и запретили занимать руководящие должности в ведомстве на один год.

Свою вину мужчина не признал.

Ранее суд в Уфе заключил под стражу на два месяца заместителя начальника УФСИН по Башкирии Евгения Макотина, который вымогал премии у десяти своих подчиненных.