Популярный телеведущий сел пьяным за руль и попал в серьезную аварию

Бельгийский телеведущий Том Вас признался в пьяной езде после серьезной аварии

Попавший в серьезное ДТП популярный бельгийский телеведущий и актер Том Вас признался, что ездил за рулем пьяным. Об этом сообщила бельгийская телерадиокомпания VRT.

Вас заявил, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. Телеведущий назвал это большой ошибкой. «Я хочу искренне перед всеми извиниться. Мне безумно жаль», — добавил он. Телерадиокомпания VRT назвала поведение ведущего недопустимым.

Вас попал в аварию в Антверпене в пятницу, 29 ноября. Отмечается, что машина телеведущего врезалась в ограждения, установленные рабочими рядом с дорожным тоннелем. Васа доставили в больницу с травмами.

Ранее сообщалось, что в ДТП попал американский телеведущий и продюсер Янив Шульман. Он заявил, что передвигался на велосипеде и в него врезался грузовик. В результате аварии телеведущий сломал шею.