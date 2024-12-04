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13:37, 4 декабря 2024Забота о себе

Порез на губе оказался роковым для молодого отца

20-летний австралиец заразился стафилококком и прожил несколько дней
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: prostooleh / Freepik

20-летний австралиец Локки Седдон прожил всего несколько дней после того, как после пореза губы бактериальная инфекция распространилась на его мозг. Историю молодого отца опубликовало издание People.

Тетя Седдон рассказала, что за несколько дней до смерти на губе у него появилось «небольшое пятно, похожее на герпес», которое выглядело странно. В ту же ночь он проснулся от сильной боли. Его госпитализировали, в больнице мужчину ввели в искусственную кому.

Медики выяснили, что на мозг Седдона распространился золотистый стафилококк — агрессивная бактериальная инфекция. «Врачи сказали, что мы не пропустили никаких симптомов, просто никто ничего не мог сделать. Было уже слишком поздно», — рассказала женщина. Она отметила, что заражение началось с небольшого пореза на губе.

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