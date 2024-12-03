Спотыкающийся на ровном месте 45-летний мужчина оказался смертельно болен

Wales Online: у спотыкающегося мужчины выявили смертельно опасную болезнь

45-летний монтажник из Великобритании Барри Джонс узнал, что он смертельно болен после появления симптомов, которые изначально не вызвали у него опасений. В беседе с Wales Online мужчина назвал первые признаки болезни, от которой до сих пор не изобрели лекарств.

Отец четверых детей рассказал, что осенью 2024 у него выявили болезнь, которая была у ученого Стивена Хокинга — боковой амиотрофический склероз. Эта новость шокировала мужчину. «Я занимаюсь единоборствами, много работаю, веду активную жизнь и недавно женился. Не представлял, что могу так заболеть», — признался он.

Джонс вспомнил, что первые признаки болезни появились около года назад. Он начал спотыкаться, мышцы начали слабеть, реакция и движения замедлились. Британец изначально не придал этому значения и списал симптомы на возраст. Но однажды он потерял равновесие на ровном месте, упал и разбил лицо, уже через несколько месяцев после этого случая он не мог подниматься по лестницам самостоятельно.

По прогнозам врачей, мужчина проживет еще около двух лет. «Я, конечно, знаю, что произойдет. От этой болезни нет излечения и врачи знают о ней немного. Но все, что я могу сделать, это принимать каждый день таким, какой он есть, и оставаться сильным», — добавил Джонс.

Ранее стала известна история 81-летнего жителя Великобритании по имени Лес Мэтьюз, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.

