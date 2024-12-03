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10:28, 3 декабря 2024Забота о себе

Спотыкающийся на ровном месте 45-летний мужчина оказался смертельно болен

Wales Online: у спотыкающегося мужчины выявили смертельно опасную болезнь
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Holly Jones

45-летний монтажник из Великобритании Барри Джонс узнал, что он смертельно болен после появления симптомов, которые изначально не вызвали у него опасений. В беседе с Wales Online мужчина назвал первые признаки болезни, от которой до сих пор не изобрели лекарств.

Отец четверых детей рассказал, что осенью 2024 у него выявили болезнь, которая была у ученого Стивена Хокинга — боковой амиотрофический склероз. Эта новость шокировала мужчину. «Я занимаюсь единоборствами, много работаю, веду активную жизнь и недавно женился. Не представлял, что могу так заболеть», — признался он.

Джонс вспомнил, что первые признаки болезни появились около года назад. Он начал спотыкаться, мышцы начали слабеть, реакция и движения замедлились. Британец изначально не придал этому значения и списал симптомы на возраст. Но однажды он потерял равновесие на ровном месте, упал и разбил лицо, уже через несколько месяцев после этого случая он не мог подниматься по лестницам самостоятельно.

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По прогнозам врачей, мужчина проживет еще около двух лет. «Я, конечно, знаю, что произойдет. От этой болезни нет излечения и врачи знают о ней немного. Но все, что я могу сделать, это принимать каждый день таким, какой он есть, и оставаться сильным», — добавил Джонс.

Ранее стала известна история 81-летнего жителя Великобритании по имени Лес Мэтьюз, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.

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