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18:25, 4 декабря 2024Силовые структуры

После заражения малолетнего ребенка ВИЧ в российском регионе возбудили дело

СК возбудил дело о халатности после заражения ребенка ВИЧ в роддоме на Камчатке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Медсестер российского роддома обвинили в заражении ВИЧ недоношенной девочки

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после заражения малолетнего ребенка ВИЧ-инфекцией в одном из лечебных учреждений Петропавловска-Камчатского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

По версии следствия, заражение ребенка могло произойти вследствие нарушений в оказании ему медицинской помощи. Дело по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ возбуждено по факту халатности неустановленных медработников одного из родильных домов города и отделения патологии краевой детской больницы.

Обстоятельство произошедшего устанавливаются.

Предварительно, мать и отец ребенка здоровы. Родители уверены, что медсестры перепутали бутылочки и накормили девочку грудным молоком женщины с ВИЧ.

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