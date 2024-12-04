Медсестер российского роддома обвинили в заражении ВИЧ недоношенной девочки

Медсестер роддома в Петропавловске-Камчатском обвинили в заражении ребенка ВИЧ

На Камчатке медсестер роддома Петропавловска-Камчатского обвинили в заражении вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) недоношенной девочки. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, ребенка, родившегося на седьмом месяце беременности, поместили в специальный бокс и кормили из бутылочки, не пуская к нему мать. При этом женщину предупредили, что в отделении есть пациентки с ВИЧ. Следующие четыре года у девочки наблюдались проблемы со здоровьем, а когда осенью 2024 года малышку отправили в Москву на удаление доброкачественной опухоли, у нее обнаружили вирус иммунодефицита.

Как пишет канал, мать и отец ребенка здоровы, поэтому они пришли к выводу, что дочь заразили в роддоме. Родители уверены, что медсестры перепутали бутылочки и накормили девочку грудным молоком женщины с ВИЧ.

Сейчас в деле разбираются Минздрав и прокуратура, пишет Mash. Возбуждено уголовное дело.

Ранее медсестру подмосковного роддома обвинили в том, что она перепутала детей и нанесла на кожу здорового младенца не требующееся ему лекарство. В результате у новорожденного появились глубокие раны, которые начали кровоточить. При этом, по словам бабушки ребенка, в выписке говорится, что у него выявлена неизвестная инфекция.