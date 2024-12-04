Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

В Коркино потолок рухнул на четырехмесячного младенца, он попал в больницу

В городе Коркино Челябинской области потолок рухнул на четырехмесячного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в доме номер 66 на улице Ермака. На младенца упал кусок штукатурки с потолка — площадь обрушения достигла 0,2 квадратного метра. В этот момент в здании находился отец ребенка, он сообщил о случившемся диспетчерам.

Все, кто находился дома в момент обрушения, находятся в удовлетворительном состоянии. Однако четырехмесячного ребенка отправили в больницу для дополнительного обследования. В администрации города пообещали направить на место происшествия специальную комиссию для оценки ситуации.

Ранее в Самарской области потолок туалета рухнул на трех школьниц. Инцидент произошел в школе поселка Нагорный. Три восьмиклассницы зашли в дамскую комнату, и на них рухнули потолочные плитки. Жизни девочек ничего не угрожает, прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших с подозрением на сотрясение мозга.