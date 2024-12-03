Потолок туалета рухнул на трех школьниц в российском регионе

В Самарской области на трех девочек упал потолок в школьном туалете

В Самарской области потолок туалета обрушился на трех школьниц. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в школе поселка Нагорный, уточняет Telegram-канал «112». Три восьмиклассницы зашли в дамскую комнату, и на них рухнули потолочные плитки.

Жизни девочек ничего не угрожает, прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших с подозрением на сотрясение мозга. Потолок начали ремонтировать специалисты. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и ищут ответственных за проведение прошлых работ.

Ранее потолок рухнул в одной из школ Новосибирска. На пол упал большой кусок плитки в мужском туалете, среди учащихся пострадавших нет. Виновниками произошедшего в пресс-службе мэрии назвали детей.